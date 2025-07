Nuovo mercoledì in centro Musica in corso della Repubblica poi laboratori e mercatini vintage

Vivi l’estate nel cuore di Forlì con il vibrante evento “Mercoledì in corso”! Tra musica, sport e vintage, il centro storico si trasforma in un palcoscenico di emozioni: dalla kick boxing ai laboratori creativi, passando per mercatini vintage e live dj set. Un appuntamento imperdibile per vivere una serata ricca di energia e cultura, perfetta per condividere momenti unici con amici e famiglia. Non mancare!

Primo appuntamento dei 'Mercoledì in corso' del mese di luglio, all'insegna di sport e musica. In piazza Saffi alle 20 la K-1 Kick Boxing Edera Forlì torna ad animare il cuore del centro storico con esordienti e professionisti, poi performance e dimostrazioni di ginnastica ritmica con Gymnica 96 Forlì. In corso della Repubblica, al Giardino Gio, aperitivo e dj set di Roby Key e Dj Sbrago a cura di Futura Anni '70; poi dimostrazioni di pattinaggio come mezzo di trasporto, aperitivodrink solidale Bucoschi Sound Experience. Sarà allestito anche un banchetto di informazione e sensibilizzazione sulla prevenzione delle dipendenze patologiche a cura di Unità di Strada InFo.

