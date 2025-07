Ragazzo che volevi fare scena muta all’orale credevamo in te Ma a qualcosa hai risposto

In un mondo dove le scelte audaci e gli ideali contano più di ogni altra cosa, emerge il coraggio di un diciottenne che rifiuta l’orale di maturità, sfidando convenzioni e sistema. Mentre titoli come quello del Financial Times alludono a tensioni geopolitiche, qui si parla della vera sfida: quella dell’agonismo e delle convinzioni personali. Un viaggio che ci ricorda quanto sia importante perseverare e credere nei propri valori, anche controcorrente.

Mentre il Financial Times titola: “Porto di Rotterdam si attrezza per eventuale guerra contro i russi”, per fortuna qui si parla d’altro. La società agonistica, di questo argomenterà il paragrafo di oggi. In onore del diciottenne che si è rifiutato di dare l’orale alla maturità perché non ci crede e perché i voti incoraggiano un triste agonismo del sistema. È proprio vero. Io sono agonista da quando avevo cinque anni. Nacque mio fratello a inizio estate, il primo di due, e fu chiaro subito che non sarei mai più stata la preferita sul trono. Fui gettata ai lupi, nessuno curava la mia sensibilità tranne mio nonno che però offriva sostegno parziale, cinquecento lire al pomeriggio per comprare un Fior di fragola. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it © Ilfoglio.it - Ragazzo che volevi fare scena muta all’orale, credevamo in te. Ma a qualcosa hai risposto

In questa notizia si parla di: orale - ragazzo - volevi - fare

Ragazzo che volevi fare scena muta all’orale, credevamo in te. Ma a qualcosa hai risposto - In un mondo dove le sfide scolastiche si intrecciano con tensioni globali, il talento e la determinazione emergono come fari di speranza.

Un 19enne padovano rifiuta l'orale della Maturità in segno di protesta contro il sistema scolastico. Il suo gesto silenzioso accende il dibattito educativo. Vai su Facebook

“Preferirei di no”. Rifiutare di fare l’orale con i punti della Maturità già in tasca: legittimo o sbagliato? - Il professore scrive al ministro Valditara ("Cambiamo le regole"), la presidente dei dirigenti scolastici applaude il coraggio dello studente ... Lo riporta blitzquotidiano.it

Sesso orale: cos'è e come si fanno fellatio e cunnilingus - Cosmopolitan - Ma la raccomandazione più importante è fare sesso orale con il preservativo e il problema non si pone: c'è il serbatoio. Lo riporta cosmopolitan.com