Tre allegri ragazzi morti Il Bepi e tributo agli Oasis | cosa fare stasera a Bergamo e provincia

Sei alla ricerca di cosa fare stasera a Bergamo e provincia? La serata promette emozioni con concerti, festival e intrattenimento per tutti i gusti. Dai Tre allegri ragazzi morti a Treviglio ai tributi agli Oasis e alle proiezioni di cinema all'aperto, c’è davvero l’imbarazzo della scelta. Scopri gli eventi imperdibili e vivi al massimo questa calda notte di luglio! Ecco gli appuntamenti da non perdere...

I Tre allegri ragazzi morti a Treviglio per il Revel Summer Festival, la festa alla Madonna della Castagna, il cinema all’aperto all’Esterno Notte e all’Arena Santa Lucia a Bergamo e a Martinengo, l’orchestra Giuliano e i Baroni a ChorusLife, Bepi & The Prismas a Grassobbio per Amici in Festa, il tributo agli Oasis a Montello per Esta Festa Rock e altro ancora. Sono diverse le iniziative organizzate in Bergamasca mercoledì 9 luglio. Ecco gli appuntamenti. BERGAMO Sino al 12 ottobre al Gres Art 671 a Bergamo sarĂ allestita la mostra “de bello. notes on war and peace”, a cura di gres art 671 e 2050+, da un’idea di Salvatore Garzillo e Gabriele Micalizzi. 🔗 Leggi su Bergamonews.it