Il governo vuole sbrigarsi | contingentati i tempi al Senato Più giudici per i processi

Il Parlamento corre veloce verso una riforma cruciale, con tempi contingentati per approvare la separazione delle carriere dei giudici. La maggioranza accelera i lavori, con appena 30 ore di dibattito rimaste, mentre opposizioni protestano indignate. Il futuro della giustizia italiana è in bilico, e l’attenzione ora si concentra sul decisivo voto del Senato. Resta da capire se questa corsa porterà a un reale cambiamento o semplicemente a una forzatura politica.

La maggioranza ha girato la clessidra dando un'accelerata alla riforma della giustizia per la separazione delle carriere: ancora 30 ore di dibattito, come spiegato dal presidente Ignazio La Russa (foto), a seguire le dichiarazioni di voto, e poi sarà il momento di dare il via libera al Senato. Il contingentamento dei tempi è stato stabilito dalla conferenza dei capigruppo di Palazzo Madama. Le opposizioni hanno protestato: "Un'aberrazione, una forzatura". L'obiettivo del centrodestra è portare a casa il voto al massimo il 23 luglio: sarà il secondo passaggio parlamentare dei quattro previsti per l'approvazione definitiva della legge, che è di carattere costituzionale.