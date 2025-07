Cinque nuovi sportelli d’ascolto | Si chiariscano certe situazioni

L’attivazione di cinque nuovi sportelli d'ascolto rappresenta un passo importante per supportare le donne vittime di violenza, ma Simone Carapia, capogruppo di FdI al Circondario, solleva una questione cruciale. Si chiede se questa iniziativa possa influenzare i procedimenti giudiziari, spesso avviati anche solo per ottenere copertura legale tramite il ‘codice rosso’. Ma quali sono le reali implicazioni di questa decisione?

Simone Carapia, capogruppo di FdI al Circondario, mette subito le cose in chiaro sull’attivazione dei cinque nuovi sportelli a supporto delle donne vittime di violenza: "Ci chiediamo se questo allargamento non inciderà anche sui procedimenti giudiziari che spesso vengono attivati al solo fine di ricevere copertura delle spese legali attraverso l’attivazione del ‘ codice rosso ’ – puntualizza –. A tal riprova le percentuali di assoluzioni e archiviazione in continuo aumento sul territorio ne sono la dimostrazione. Un danno che ricade spesso sulle donne in difficoltà con l’allungamento dei procedimenti giudiziari intasati da atti privi di fondamento intentati per ritorni economici". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it