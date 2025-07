Travolto e ucciso fuori dal pub a 16 anni | automobilista condannato a 1 anno e 2 mesi

Un tragico incidente ha segnato profondamente la comunità di Fara Gera d’Adda. Quel venerdì sera di luglio 2022, quattro ragazzi uscendo dal pub Jamaica si sono trovati coinvolti in una drammatica tragedia: Leonardo Caielli, appena 16 anni, è stato travolto mortalmente da un’auto mentre camminava sulla strada. Dopo tre anni di attesa, ecco il verdetto: l’automobilista condannato a un anno e due mesi, un risultato che lascia molte domande aperte.

Fara Gera d'Adda. Quel venerdì sera del luglio 2022 era buio e quattro ragazzi camminavano su una strada extraurbana, la ex statale 11. Erano appena usciti dal pub Jamaica di Fara Gera d'Adda e stavano raggiungendo l'auto per tornare a casa. Improvvisamente è sopraggiunta una Mercedes che ha falciato e ucciso Leonardo Caielli, di soli 16 anni, residente a Trezzano Rosa, in provincia di Milano. Martedì 8 luglio, a tre anni di distanza dall'incidente mortale, il conducente dell'auto, A.M., 62 anni, è stato condannato per omicidio stradale a 1 anno e 2 mesi, con pena sospesa, non menzione e la sospensione della patente per un anno.