Trovare il vero comune denominatore della destra a Fano, città di Vitruvio, significa cercare un elemento che unisca ideali, storia e cultura. In questo angolo di Roma nelle Marche, tra la statua di Augusto e l’arco omonimo, nasce l’idea che la triade di valori — tradizione, innovazione e identità — possa essere il filo conduttore invisibile, ma potente, di questa forza politica. È qui che inizia il nostro viaggio alla scoperta di ciò che davvero ci unisce.

Per una Piccola Accademia Vitruviana, elettorale e itinerante. Leggevo su Libero l'intervento di Edoardo Sylos Labini sulla formazione della classe dirigente della destra e mi trovavo a Fano, sotto la statua di Augusto e davanti all'arco di Augusto, un incredibile angolo di Roma nelle Marche. Siccome Fano è la città di Vitruvio ho subito pensato che il vero comune denominatore della destra, solitamente inafferrabile, potrebbe essere la triade vitruviana: Firmitas, Utilitas, Venustas. Andrebbe spiegata agli aspiranti amministratori prima di ogni tornata elettorale. Penso a una Piccola Accademia Vitruviana centrata sull'arte pubblica, dalle rotonde ai restauri, consistente in una lezione di Nicola Verlato su pittura e scultura, una lezione di Pier Carlo Bontempi sull'architettura, una conclusione mia per insistere sul fatto che si dice "murali" e non "murales", e che se non si commissionano, stante la venustas opinabile e la firmitas labile, è pure meglio.

