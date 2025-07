Ricostruzione nella Val di Zena La Regione stanzia 2,2 milioni

La Val di Zena sta finalmente tornando al centro dell'attenzione regionale, grazie a un finanziamento di 22 milioni destinato alla sua ricostruzione. Elena Ugolini (Rete Civica) ha presentato un’interrogazione per chiedere aggiornamenti sullo stato di avanzamento degli interventi urgenti di messa in sicurezza, tra cui il consolidamento delle pareti rocciose e i lavori sui torrenti. È fondamentale garantire che queste opere procedano senza ritardi, per tutelare le comunità e l'ambiente della valle.

"La giunta fornisca informazioni sullo stato di avanzamento degli interventi urgenti di messa in sicurezza della Val di Zena ", È l’oggetto di un’interrogazione alla Regione di Elena Ugolini (Rete Civica) con la quale chiede particolare attenzione per: "Il consolidamento della parete rocciosa a Prato di Zena Basso, la sistemazione e deviazione stradale al Trabucco e i lavori di ampliamento e abbassamento dell’alveo dei torrenti necessari a consentire un deflusso più veloce delle acque in caso piogge intense. Tra il 2023 e il 2024 – ha ricordato la consigliera – la Val di Zena ha subito le conseguenze di eventi meteorologici che hanno fatto emergere grandi fragilità idrauliche e idrogeologiche del territorio. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Ricostruzione nella Val di Zena. La Regione stanzia 2,2 milioni

In questa notizia si parla di: zena - regione - ricostruzione - stanzia

"Le soluzioni ci sono, è ora di agire". In Regione le firme della Val di Zena - Le soluzioni ci sono, ed è ora di agire concretamente. In Val di Zena, oltre 3.000 firme raccolte dal Comitato testimoniano la volontà di cambiamento.

Ricostruzione nella Val di Zena. La Regione stanzia 2,2 milioni; Emilia-Romagna, 2.500 evacuati. Il Cdm stanzia 20 milioni e dichiara lo stato di emergenza - Ciciliano: Siamo nella fase di soccorso tecnico urgente, sono circa 1300 gli sfollati.

Post alluvione, per la Val di Zena la Regione stanzia 700mila euro - Il Resto del Carlino - Post alluvione, per la Val di Zena la Regione stanzia 700mila euro Lo ha garantito la numero uno di Viale Aldo Moro all’incontro che ha avuto con il Comitato dei cittadini . Si legge su ilrestodelcarlino.it

ALLUVIONE DI ISCHIA, LA REGIONE STANZIA I PRIMI 4 MILIONI - DICHIARAZIONE DEL PRESIDENTE DE LUCA - Regione Campania - "La Regione ha stanziato 4 milioni di euro per far fronte alle più immediate esigenze relative alla frana di Ischia. Da regione.campania.it