Tosi FI | La lista Zaia? Una provocazione Sarà Salvini con gli altri leader a decidere

In un panorama politico in fermento, Zaia solleva la posta con la sua lista, ma sono i leader a decidere davvero. La partita si gioca tra trattative e confronti serrati, mentre il terreno si prepara per una sfida cruciale. Resta sintonizzato: il futuro della politica italiana si scrive ora, tra strategia e alleanze. Scopri di più sul nostro approfondimento completo.

"C'è una trattativa in corso e Zaia fa la sua partita, sta provando ad alzare la posta parlando della sua lista. Ma in realtà sono i leader che si siedono, si confrontano e decidono".

