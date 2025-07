Schianto in A1 Tir sbalzato di carreggiata

Un drammatico incidente lungo l'A1 ha sconvolto la serata di lunedì, coinvolgendo due tir e causando un grave incidente tra Villanova del Sillaro e Bologna. Uno dei mezzi ha saltato la carreggiata, provocando il blocco del traffico per ore e lasciando dietro di sé una scena di grande paura. La strada, ora sotto stretta sorveglianza, resta sotto osservazione mentre si cercano di chiarire le cause di questa devastante collisione.

Schianto tra tir in A1 con un ferito, un mezzo salta la carreggiata e il traffico resta bloccato per ore. Paura in A1 nella serata di lunedì per un violento incidente stradale tra due mezzi pesanti, avvenuto intorno alle 20 lungo l’Autostrada del sole, all’altezza del chilometro 27+300, nel territorio di Villanova del Sillaro. Nello scontro, segnalato in direzione nord, uno dei due tir ha compiuto un salto di carreggiata, finendo nelle corsie dell’opposta direzione di marcia e rischiando di travolgere altri veicoli. Sul posto sono intervenute due squadre dei vigili del fuoco del Comando provinciale di Lodi e del distaccamento volontario di Casalpusterlengo, con l’impiego di un’autopompa e un’autogrù. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Schianto in A1. Tir sbalzato di carreggiata

In questa notizia si parla di: carreggiata - schianto - sbalzato - direzione

