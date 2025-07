Il blitz degli incappucciati Un’inchiesta per terrorismo | Vigliacchi non ci fermeranno

determinazione a non lasciarsi intimidire. L’attacco degli incappucciati, definito un atto di terrorismo da chi indaga, ha scosso la comunità, ma la forza di volontà collettiva si sta facendo strada. Vigliacchi, non ci fermeranno: questa è la lotta di una comunità che rifiuta il silenzio, pronta a riprendersi il proprio futuro con coraggio e determinazione.

di Paolo Guidotti VICCHIO Ancora il cantiere di Agsm a Villore è fermo. C’è da fare la precisa conta dei danni, e le riparazioni. "Non sarà cosa semplice – dice l’ing. Niccolò Bruschi, uno dei tecnici dell’azienda che sta costruendo l’ impianto eolico tra Vicchio e Dicomano -, i danni sono ingenti, e in qualche caso forse non riparabili". Ma tra coloro che hanno subito l’aggressione e le minacce, la paura e lo sconcerto sono sopravanzati dalla rabbia. "Ora tra noi – dice l’ingegnere – è sempre più forte la voglia di portare a conclusione quest’opera, per mostrarne l’importanza, e per far capire che comportamenti di questo tipo sono inaccettabili. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Il blitz degli incappucciati. Un’inchiesta per terrorismo: "Vigliacchi, non ci fermeranno"

