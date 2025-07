Autisti bus all’attacco | Tram troppi lavori E Ztl satura di veicoli

Il trasporto pubblico di Firenze si trova al centro di un crescente malcontento: autisti, sindacati e cittadini si uniscono in una solidarietà condivisa per denunciare i disservizi causati da troppe corse, ZTL congestionate e tempi di percorrenza impazziti. La RSA di Autolinee Toscane ha lanciato l’allarme, sottolineando come le inefficienze colpiscano non solo i lavoratori, ma anche chi quotidianamente si affida ai mezzi pubblici. È tempo di trovare soluzioni rapide ed efficaci.

Sui disservizi del Trasporto pubblico locale, gli autisti e i sindacati solidarizzano con l’utenza e i cittadini di Firenze. Dallo scorso settembre, spiega la rsa di Autolinee Toscane (Filt Cgil, Fit Cisl, UilTrasporti E Faisa Cisal), "abbiamo posto all’attenzione dell’azienda, del Comune e della Regione le problematiche" legate ai "tempi di percorrenza dei bus. Tempi mal calcolati e non più adeguati" sia per "i flussi di traffico, cambiati negli ultimi 10 anni", che per "la cantierizzazione delle nuove linee tramviarie". Proprio i cantieri, si spiega, "impattano in maniera strutturale sul traffico a causa di restringimenti delle carreggiate impiegate anche dalla mobilità privata". 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Autisti bus all’attacco: "Tram, troppi lavori. E Ztl satura di veicoli"

