Sesto Patto per il Parco Cintura verde della città | Avanti con i nostri sogni

Il sesto Patto per il Parco Cintura Verde di Milano segna un passo fondamentale verso un futuro sostenibile e inclusivo. Dopo 50 anni di impegno, il Parco Nord si prepara a scrivere un nuovo capitolo, con una visione ambiziosa: creare una cintura verde metropolitana interconnessa, ricca di biodiversità e spazi vivaci. Un progetto collettivo che guarda al 2075, per garantire alla città e alle sue specie un domani più verde e resiliente.

"Vogliamo rilanciare un sogno ancora più grande di quello di 50 anni fa: creare un grande parco metropolitano, una cintura verde interconnessa di aree pubbliche ospitali per le specie animali e vegetali che abitano, insieme a noi le città ". Dopo mezzo secolo di storia Parco Nord Milano guarda al futuro con un nuovo impegno collettivo: nasce il nuovo Patto per il Parco, un documento che definisce principi, visioni e prospettive da qui al 2075. Il patto è il frutto di un percorso di scrittura partecipata, avviato tra febbraio e aprile, che ha coinvolto cittadinanza, giovani, associazioni, volontari e amministratori in una serie di incontri pubblici e laboratori. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Sesto, Patto per il Parco. Cintura verde della città : "Avanti con i nostri sogni"

