Totti-Blasi un polso al sole I Rolex sono come figli | l’affidamento è congiunto

L'ultima notizia dal mondo del gossip è che i Rolex di Francesco Totti e Ilary Blasi continueranno a essere affidati in modo condiviso, proprio come i loro tre figli. Quattro orologi e tre cuori: un'ennesima sfida tra i due ex coniugi, ora costretti a condividere anche il più prezioso dei patrimoni. In attesa di un accordo, almeno questi beni resteranno in custodia condivisa, evitando la guerra anche su questo fronte.

Come i figli, anzi di più perché i pupi del Pupone sono tre, ma i Rolex quattro. Eh sì, la notizia di ieri è che i famosi orologi su cui litigano, come su tutto il resto, Francesco Totti e Ilary Blasi resteranno in affido condiviso. In pratica, in una cassetta di sicurezza cointestata, nell’improbabile attesa che i contendenti si mettano d’accordo sul loro utilizzo. Almeno non dovranno scannarsi anche su quale scuola scegliere o sulla distribuzione dei week-end come nel caso dei pargoli, ma solo su chi potrà metterseli al polso: più semplice, forse. Da quell’11 luglio 2022, quando sulla Nazione affranta si abbatté la notizia che Totti e Blasi erano "disgiunti", come dice Verdi per interposto F. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Totti-Blasi, un polso al sole. I Rolex sono come figli: l’affidamento è congiunto

