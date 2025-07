Shelton ha un’arma che Sinner non ha | allarme rosso

Ben Shelton possiede un'arma segreta che Jannik Sinner al momento non ha: quella variabile che potrebbe decidere le sorti di questo difficile match. Tifosi e addetti ai lavori sono consapevoli di questa differenza, e anche il suo avversario la sente. Alla vigilia, coach Vagnozzi e Cahill sembravano spaesati, ma ora Shelton si presenta determinato a sfruttare ogni opportunitĂ per cambiare le carte in tavola e sorprendere tutti.

Ben Shelton ha qualcosa che Jannik Sinner, in questo momento, non ha: la variabile che potrebbe fare la differenza in questo match. Lo sa il diretto interessato e lo sanno i suoi tifosi. Ne è cosciente il suo avversario e lo sanno bene anche Simone Vagnozzi e Darren Cahill, che lunedì sera davano l’impressione di non sapere piĂą che pesci prendere. Quello sceso in campo contro Grigor Dimitrov era una brutta versione del numero 1 del mondo, che negli ultimi due anni ci ha abituati a prestazioni decisamente piĂą incisive e combattute. (AnsaFoto) – Ilveggente. 🔗 Leggi su Ilveggente.it © Ilveggente.it - Shelton ha un’arma che Sinner non ha: allarme rosso

In questa notizia si parla di: shelton - sinner - arma - allarme

Pronostico Sinner-Shelton: dubbi sull’azzurro dopo la grande paura - Sinner Shelton è uno dei match più attesi dei quarti di Wimbledon, con i fan che si chiedono cosa aspettarsi da questa sfida.

?Ecco la prima pagina di Libero in edicola oggi e i contenuti sul quotidiano in edicola - Perversioni del tempo, tornano gli eurodeliri verdi: sull'onda dell'allarme caldo, il governo Ue vara un nuovo piano per il clima. E sono tutti d'accordo: distruggerĂ l'econo Vai su Facebook

Shelton ha un’arma che Sinner non ha: allarme rosso.

Alcaraz spietato, allena Shelton per battere Sinner a Wimbledon! - In attesa di capire come reagirà il gomito sul campo, Jannik Sinner deve comunque pensare al prossimo incrocio nel tabellone di Wimbledon. Come scrive tuttosport.com

Australian Open, Sinner-Shelton: la semifinale contro il “big server”. I precedenti, l’orario e dove vederla in tv - Virgilio Sport - Sinner sfida Shelton: orario e dove vedere la semifinale La semifinale tra Sinner e Shelton si giocherà venerdì 24 gennaio alla Rod Laver Arena alle 9. Scrive sport.virgilio.it