Ha compiuto i suoi primi 20 anni lo Iuss, la Scuola universitaria superiore e li ha festeggiati ieri al teatro Fraschini con una cerimonia. "Il libro è rivoluzione: vent’anni dello Iuss tra memoria e visione", è stato il titolo dell’evento dedicato al valore dello scritto e della conoscenza, con ospiti di rilievo del mondo accademico e culturale, e con un momento istituzionale che ha visto il passaggio di testimone tra il rettore uscente Riccardo Pietrabissa e il rettore eletto Mario Martina. "Sono stati sei anni bellissimi - ha commentato il professor Pietrabissa -. Ho lavorato con una squadra straordinaria. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Iuss, tra presente e futuro. Spente venti candeline: "Nuovi spazi all’orizzonte"

