Stabilimenti balneari sotto attacco Inghiottita dalla mareggiata tutta la sabbia della riprofilatura

La costa massese si trova nuovamente di fronte a una sfida drammatica: la violenta mareggiata ha cancellato in poche ore la sabbia ripropilata e messo in pericolo gli stabilimenti balneari, già fragili dopo i lavori di giugno. Un colpo duro per il turismo e l’economia locale, che ora si chiedono come preservare questa meraviglia naturale e le attività che ne dipendono. La lotta contro gli agenti della natura è appena iniziata.

La costa massese è stata duramente colpita dalla mareggiata di questi giorni. Il mare ha sferzato il suo colpo di grazia nella notte tra lunedì e martedì. Dalla Partaccia a Poveromo gli stabilimenti balneari sono stati smontati perchè le onde avrebbero inghiottito anche l’attrezzatura, oltre che la sabbia. Le zone, già in forte sofferenza e che a giugno sono state interessate dai lavori di riprofilatura, si ritrovano in piena stagione a vivere l’incubo dell’ erosione. E’ il caso dei bagni della Croce Rossa, Marchini, Ida, Delfino e Artemisia. Solo per citarne alcuni. La fotografia mostra una località balneare ancora una volta in ginocchio a causa dell’erosione. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Stabilimenti balneari sotto attacco. Inghiottita dalla mareggiata tutta la sabbia della riprofilatura

