Il maltempo sta mettendo a dura prova la sicurezza di Pavia, con alberi fragili e non curati che minacciano vite e proprietà. Recenti crolli, come quello di un Celtis australis in viale Lungoticino Sforza e altri nelle vie del centro, sollevano gravi preoccupazioni sulla gestione del patrimonio arboreo urbano. La situazione richiede interventi immediati e più efficaci per prevenire tragedie imminenti e garantire la sicurezza di tutti.

"A Pavia si rischia di essere schiacciati dagli alberi malandati e non curati". Andrea Cantoni, consigliere comunale di Pavia Ideale si è preoccupato l’altra sera per il crollo di un albero vicino alla sua abitazione. Lunedì un grande esemplare di Celtis australis è caduto in viale Lungoticino Sforza, danneggiando alcune auto. In via Porta Damiani sono intervenuti i vigili del fuoco di Pavia con l’autoscala e hanno operato per circa 4 ore per rimuovere un albero pericolante che si era abbattuto sulla carreggiata. Presenti sul posto anche gli agenti della polizia locale per garantire la sicurezza. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Il maltempo fa danni. Alberi crollati a terra vicino alle case. Tragedie sfiorate

