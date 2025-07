Trump vuole inviare i Patriot all’Ucraina La Russia | Così uccidono i bambini

In un contesto di tensioni crescenti tra Stati Uniti, Ucraina e Russia, Donald Trump annuncia l'invio di un nuovo sistema di difesa Patriot all'Ucraina, sfidando le recenti restrizioni del Pentagono. La situazione si fa sempre piĂą complessa, con accuse reciproche e minacce che rischiano di infiammare ulteriormente la regione. Ma quali sono le reali intenzioni di Trump e quale impatto avrĂ questa mossa sulla destabilizzazione del fronte orientale?

Un nuovo sistema di difesa Patriot. Da inviare all’Ucraina. Dopo lo stop del Pentagono delle armi a Kiev. Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump fa sul serio con Vladimir Putin. E dopo averlo accusato di dire «stronzate» torna ad avvicinarsi a Volodymyr Zelensky. Mentre il Pentagono si prende la colpa di aver fermato l’invio qualche giorno fa. E dopo un attacco alla spiaggia cittadina del Kursk Maria Zakharova, portavoce del ministero degli Esteri russo, risponde: «Fate sapere ai fornitori di armi del regime di Kiev cosa stanno per fare: uccidere i bambini». I patriot. A parlare dell’invio di un ulteriore sistema di difesa Patriot all’Ucraina è il Wall Street Journal, che cita alcune fonti, secondo le quali l’amministrazione sta valutando anche se altri paesi possano fornire Patriot a Kiev. 🔗 Leggi su Open.online

In questa notizia si parla di: trump - inviare - patriot - ucraina

Zelensky, Starmer, Macron e gli altri “volenterosi” al telefono con Trump da Tirana. Meloni non c’è: «Assenti perché non vogliamo inviare uomini in Ucraina» - In un contesto di tensioni globali, Zelensky, Starmer e Macron si uniscono a un vertice informale a Tirana, mentre si svolge il colloquio cruciale tra Ucraina e Russia a Istanbul.

La prossima settimana l’Italia e il suo governo ospitano l’importante Conferenza per la ricostruzione dell’Ucraina. Meloni si spenda perché Trump continui a inviare Patriot per proteggere le città ucraine. Altrimenti parlare di ricostruzione in Ucraina sarà pura ip Vai su X

| Clicca Mi piace! Ucraina, Trump: “Putin deve chiudere guerra”. E valuta di inviare più missili Patriot: #ILMONITO (#Adnkronos) – Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha dichiarato che prenderà in considerazione la possibilità di fornire a L'articolo Ucrai Vai su Facebook

Guerra Ucraina - Russia, le news di oggi. Gli Usa valutano di inviare sistema di difesa Patriot a Kiev; Trump vuole inviare i Patriot all’Ucraina. La Russia: «Così uccidono i bambini»; Ucraina - Russia, le notizie di oggi in diretta | Trump riprende l'invio di armi a Kiev. E su Putin: «Dice un sacco di str... sull'Ucraina e ammazza troppe persone».

Ucraina, Trump furioso con Putin: "Ci riempie di str.....". E promette nuovi Patriot per Kiev - Il presidente Usa, ribadendo la sua frustrazione contro Putin , ha annunciato, dopo giorni di incertezza, l’in ... Lo riporta msn.com

Trump cambia idea di nuovo e promette 10 sistemi di contraerea Patriot a Kiev - Crisi Ucraina (Internazionale) Putin sta dicendo «un sacco di stronzate» sull'Ucraina e a dirlo non è Volodymyr Zelensky o uno dei suoi fedelissimi, ma il presidente degli Stati uniti. Segnala ilmanifesto.it