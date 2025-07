Maltempo | la Puglia fra le regioni oggi in allerta per temporali Protezione civile previsioni meteo

Il maltempo si abbatte sulla Puglia, tra le regioni in allerta per temporali. La protezione civile ha emesso un’allerta valida fino alle 14, segnalando precipitazioni che, seppur isolate, possono assumere carattere di rovescio o temporale, con accumuli da deboli a moderati. Rischio: secondo lo schema in basso, è importante monitorare costantemente le condizioni meteo e adottare tutte le precauzioni necessarie per tutelare sé stessi e le proprie proprietà.

Tra le regioni oggi in allerta per temporali c'è la Puglia. Il dipartimento della protezione civile ha emesso per la Puglia l'allerta con validità fino alle 14. Si fa riferimento a "precipitazioni da isolate a sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, con quantitativi cumulati da deboli a localmente moderati." Rischio: secondo lo schema in basso, fonte protezione civile della Puglia.

