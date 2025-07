Un impianto fotovoltaico contro la povertà energetica | Aiutiamo le famiglie fragili

In un periodo di calore estremo, l’accesso all’energia diventa una questione di vita quotidiana, soprattutto per le famiglie più fragili. Per questo, grazie all’installazione di un impianto fotovoltaico da 62,7 kW e un sistema di accumulo di oltre 40 kW/ora, la Casa delle Comunità ETS nel Lodigiano si impegna a combattere la povertà energetica. Un'iniziativa concreta che illumina il cammino verso un futuro più equo e sostenibile.

Un impianto fotovoltaico da 62,7 kilowatt di picco dotato un sistema di accumulo di oltre 40 kWora. Sarà realizzato sul tetto della Casa delle Comunità ETS, Fondazione di partecipazione che da anni offre sostegno a persone e famiglie del Lodigiano in situazioni di fragilità, povertà energetica ed esclusione sociale. "Non avere energia in una fase di calore così estremo, come quella che stiamo vivendo, diventa un problema di benessere quotidiano – ha spiegato Silvia Pedrotti, responsabile della Fondazione Banco Energia, firmataria del progetto in collaborazione con la Fondazione Casa delle Comunità –. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Un impianto fotovoltaico contro la povertà energetica: "Aiutiamo le famiglie fragili"

In questa notizia si parla di: impianto - fotovoltaico - povertà - energetica

EnergyPOP arriva a Catania, inaugurato a Librino il nuovo impianto fotovoltaico sociale - Oggi, Catania festeggia l'inaugurazione di un innovativo impianto fotovoltaico sociale a Librino, frutto della collaborazione tra Ikea Italia, AzzeroCO2 e Legambiente.

Un impianto fotovoltaico contro la povertà energetica: Aiutiamo le famiglie fragili; Banco dell’Energia per Casa della Comunità di Lodi; Contro la povertà energetica il progetto Ti aiuto con l'energia.