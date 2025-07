Gorgonzola è scontro L’opposizione | Ci danno le case per i poveri

Nel cuore di Milano, il dibattito sul progetto "Sistema Abitare" si infiamma tra speranze e ostacoli. Mentre l’amministrazione presenta una soluzione integrata per affrontare problemi storici come il deposito Atm in via Trieste, l’opposizione non si arrende, chiedendo risposte concrete e trasparenza. La città si prepara a un confronto acceso, che potrebbe segnare il futuro delle politiche abitative e del rilancio urbano. In questo scenario, le questioni aperte sono più attuali che mai.

Progetto "Sistema abitare", poche settimane fa la presentazione milanese, l’altra sera il durissimo faccia a faccia in aula: "L’opportunitĂ di un percorso integrato - così l’amministrazione comunale - cui ancorare la soluzione di problemi annosi: primo fra tutti quello del deposito Atm in via Trieste, una cicatrice nel cuore della nostra cittĂ ". "All’assalto" con una interpellanza il consigliere di minoranza Walter Baldi: "Da Milano una strategia chiara: rifilare a noi campagnoli le case per i “poveri”, con tutto ciò che ne segue. Il percorso “integrato”? Un corredo, uno specchietto per le allodole". 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Gorgonzola, è scontro. L’opposizione: "Ci danno le case per i poveri..."

In questa notizia si parla di: case - poveri - gorgonzola - scontro

Gorgonzola, è scontro. L’opposizione: Ci danno le case per i poveri....

Gorgonzola, è scontro. L’opposizione: "Ci danno le case per i poveri..." - "All’assalto" con una interpellanza il consigliere di minoranza Walter Baldi: "Da Milano una strategia chiara: rifilare a noi campagnoli le case per i “poveri”, con tutto ... ilgiorno.it scrive