Barberino Outlet shopping e musica Ecco il festival ‘Summer Vibes 2025’

Preparati a vivere un'estate indimenticabile all’Outlet Barberino con il festival ‘Summer Vibes 2025’: sei settimane di musica, divertimento e grandi ospiti italiani pronti a far vibrare il pubblico. L’inizio è domani con ‘The Night is on Fire’, una festa sotto le stelle ricca di energia, con Molella DJ e la regina della dance Corona. Non perdere l’occasione di immergerti in questo mix esplosivo di musica e intrattenimento!

Al Barberino Outlet un'estate ricca di musica e intrattenimento con ' Summer Vibes 2025 ', un nuovo festival con imperdibili appuntamenti settimanali e grandi protagonisti della scena italiana, che andrà in scena da domani fino al 15 agosto con sei appuntamenti. Si inizia domani con 'The night is on fire', una grande festa a cielo aperto tutta da ballare, con le hit di Molella Dj e l'ospite d'eccezione Corona, indiscussa regina della dance con Rhythm Of The Night, brano cult della dance anni '90. Giovedì 17 luglio sarà invece la volta di Benji & Fede, il duo pop di grande successo tornato insieme nel maggio 2024 dopo lo scioglimento nel 2020.

