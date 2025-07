Libero cinema in libera terra Lo schermo itinerante anti mafia arriva in piazza San Bernardino

Un viaggio tra immagini e storie di speranza, giustizia e solidarietà. Lo schermo itinerante di Libero Cinema in Libera Terra arriva in piazza San Bernardino, portando un importante messaggio di resistenza e consapevolezza contro la mafia. Un’occasione unica per coinvolgere la comunità, educare i più giovani e rafforzare il nostro impegno civile. Unendo cultura e lotta, si apre un nuovo capitolo di speranza per un’Italia più libera e giusta.

Un’azione di resistenza, sensibilizzazione, educazione, impegno, volontà. Un viaggio, quello di Cinemovel e del festival “Libero cinema in Libera Terra“, attraverso i diritti fondamentali, che promuove, dal 2006, tra le strade d’Italia, la cultura della legalità e degli spazi democratici. Un tour, là dove le mafie hanno alzato muri, nei beni confiscati, nei parchi pubblici, nei porti e nelle piazze, che, attraverso lo sguardo del cinema, in due decenni, ha percorso quasi 170 chilometri proiettando 197 film e coinvolgendo oltre cento associazioni locali. E che, quest’estate, con la sua 20° edizione, e per il secondo anno consecutivo, concentrandosi sul diritto al movimento e sulla fluidità delle organizzazioni mafiose capaci di muoversi e adattarsi mutando pelle e radicandosi nei territori più vulnerabili, farà tappa, stasera, con la collaborazione del presidio viareggino di Libera “Rossela Casini“ e dell’associazione Il Contesto impegnata nel contrasto alla povertà educativa, in piazza San Bernardino da Siena a Camaiore. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - "Libero cinema in libera terra". Lo schermo itinerante anti mafia arriva in piazza San Bernardino

In questa notizia si parla di: cinema - libero - libera - terra

“Cinema Addiction” a Bari il ciclo di proiezioni ad ingresso libero - A Bari torna il ciclo di proiezioni “Cinema Addiction” ad ingresso libero, promosso da Apulia Film Commission.

Ventimiglia, 'Libero cinema in libera terra': il Forte dell’Annunziata si accende di Legalità (Foto) Vai su X

Ventimiglia, 'Libero cinema in libera terra': il Forte dell’Annunziata si accende di Legalità (Foto) Serata di arte e cinema itinerante Vai su Facebook

Libero Cinema in Libera Terra: fa tappa a Camaiore il festival itinerante in viaggio contro mafie e corruzione; Libero cinema in libera terra. Lo schermo itinerante anti mafia arriva in piazza San Bernardino; LIBERO CINEMA IN LIBERA TERRA 20 - Dall'8 al 19 luglio.

Libero Cinema in Libera Terra, il festival itinerante contro mafie e corruzione. Le tappe: da Ventimiglia al porto di Catania - Dal confine di Ventimiglia al porto di Catania: il festival itinerante celebra 20 anni di lotta alle mafie attraverso il cinema ... Riporta ilfattoquotidiano.it

Libero Cinema in Libera Terra 2025: dall’8 al 19 luglio la 20esima edizione - Dall’8 al 19 luglio 2025 andrà in scena la 20esima edizione del Festival di cinema itinerante contro mafie e corruzione. Secondo tpi.it