L’aglio nero | un segreto nato in Romagna

In Romagna, tra tradizione e innovazione, nasce un vero e proprio tesoro culinario: l’aglio nero fermentato. Benedetta Cucci svela il suo segreto, trasformando il bianco di Voghiera in una delizia dal carattere unico. Questo processo artigianale, che richiede tempo e maestria, dona all’aglio nero un colore intenso, una consistenza morbida e un sapore dolce e lievemente caramellato. Un piacere da scoprire e gustare in ogni piatto, portando la Romagna sulle vostre tavole.

Benedetta Cucci Uno dei migliori segreti della Romagna? L’aglio nero fermentato. Una specialità di Ravenna, che si ottiene da un virtuosismo agricolo del territorio, l’aglio bianco di Voghiera certificato Dop, attraverso un processo di fermentazione a temperatura e umidità controllate per diverse settimane. Questo processo conferisce all’aglio un colore nero, una consistenza più morbida e un sapore dolce e leggermente caramellato, con note di liquirizia, aceto balsamico e agrumi. E per ottenerlo è stata inventata una macchina apposita, una sorta di sauna progettata da due ingegneri. Se avete problemi di digestione, l’aglio nero diventerà la vostra mania, anche perché in cucina è sublime. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - L’aglio nero: un segreto nato in Romagna

