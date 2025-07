La bandiera della discordia ‘Segno di pace’ ‘No scorretto’

La decisione di esporre la bandiera della Palestina solleva emozioni contrastanti: simbolo di speranza e solidarietà, ma anche causa di divisioni politiche e polemiche. Mentre a Gaza si prosegue il conflitto che distrugge vite innocenti, alcuni amministratori scelgono di inviare un messaggio di umanità e vicinanza. Dopo le iniziative di Carrara e Fivizzano, anche Gianni Lorenzetti ha deciso di far sventolare questa bandiera, sottolineando che nessuno deve essere dimenticato, escluso o oppresso.

La bandiera della Palestina unisce le istituzioni ma divide la politica. E accende la polemica mentre a Gaza la guerra continua a uccidere bambini e civili. Dopo Carrara e Fivizzano anche Gianni Lorenzetti ha deciso di far sventola la bandiera della Palestina sulla facciata del Municipio di Montignoso e su quella di Palazzo Ducale sede della Provincia. Un atto, ha spiegato, per dire che che "nessuno dev’essere dimenticato, escluso o oppresso". E aggiunge che "una comunità è davvero forte quando sceglie di non voltarsi dall’altra parte, anche di fronte a storie lontane, anche quando è più facile restare in silenzio". 🔗 Leggi su Lanazione.it