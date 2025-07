I nodi dell’estate che verrà Tra sorveglianza in mare e nuovi obblighi per le docce

L’estate si avvicina e tra i nodi da sciogliere spiccano la sorveglianza in mare e i nuovi obblighi per le docce negli stabilimenti balneari. La sicurezza diventa al centro del dibattito, con norme anticipate di un mese rispetto al passato, mentre l’obbligo di utilizzo di acqua potabile per le docce solleva nuove questioni di gestione e sostenibilità. Ma cosa cambierà davvero per bagnanti e gestori? Scopriamolo insieme.

Si torna a parlare di sicurezza in mare, e dell'obbligo di sorveglianza giornaliera che quest'anno su impulso della direttiva del ministro alle infrastrutture Matteo Salvini è stato anticipato di circa un mese (dal terzo sabato di maggio) in tutta Italia; ma anche delle docce (fredde e calde) negli stabilimenti balneari, salite alla ribalta delle cronache lo scorso anno quando, a causa dell'obbligo di utilizzo di sola acqua potabile anche per quelle sulla riva, in molti bagni i rubinetti sono rimasti chiusi. Tra le proteste dei bagnanti. Le questioni sono state affrontate durante il consiglio regionale, sollevate da un'interrogazione presentata dal consigliere regionale della Lega Massimiliano Baldini.

