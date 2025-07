Le comunità per minori costano I Comuni spingono sugli affidi

Le comunità per minori sono un investimento notevole per i Comuni, che spingono sempre più verso l’affido familiare. Tre amministrazioni si uniscono per promuovere questa soluzione, offrendo ai minori sotto tutela un ambiente più umano e conforme alla legge, riducendo al contempo i costi crescenti. Un passo importante per garantire benessere e sostenibilità, dimostrando come l’unione e l’innovazione possano fare la differenza nella tutela dei nostri giovani.

Tre Comuni uniti per promuovere l'affido famigliare: l'obiettivo è offrire ai minori sotto tutela quello che prevede la legge e al tempo stesso contenere i costi a carico dell'Amministrazione comunale su capitoli che negli ultimi anni sono lievitati in maniera preoccupante. Ogni minore sotto tutela avviato a comunità ha un costo molto elevato per un Comune, che con l'affido famigliare non solo fornisce al minore un supporto di maggiore qualità, ma riesce anche a risparmiare, versando alle famiglie affidatarie un contributo che è di gran lunga inferiore al costo delle comunità. Cogliate, Misinto e Lazzate con l'associazione " Amici dei Bambini " hanno avviato una campagna sull'affido familiare ricordando che secondo la legge "al minore deve essere garantito il diritto di crescere in famiglia o in un contesto familiare".

