Schianto con un’auto Motociclista di 19 anni muore dopo il ricovero

Un tragico incidente sulla strada statale del Sempione ha spezzato la vita di un giovane motociclista di appena 19 anni. Dopo un violento impatto con un’auto condotta da un uomo di 65 anni, il ragazzo è caduto violentemente dalla motocicletta e, nonostante il ricovero, non è riuscito a salvarsi. La cronaca di questo drammatico evento ci ricorda quanto la sicurezza sia fondamentale sulle nostre strade. Il ...

Ancora un incidente mortale, vittima un giovane motociclista di 19 anni, residente a Gallarate. Non gli ha lasciato scampo la caduta violenta dalla sua moto dopo l’impatto con un’auto, alla cui guida c’era un sessantacinquenne. È accaduto ieri pomeriggio poco prima delle 15 lungo la strada statale del Sempione, nel tratto che attraversa Vergiate, all’altezza dell’area commerciale che si affaccia sull’importante arteria di collegamento. Il giovane in sella alla sua moto per cause da accertare si è scontrato con una macchina, l’urto è stato molto violento, il centauro è stato sbalzato dalla sella finendo rovinosamente sull’asfalto. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Schianto con un’auto. Motociclista di 19 anni muore dopo il ricovero

In questa notizia si parla di: auto - motociclista - anni - schianto

Violento scontro con un'auto in città : motociclista in ospedale - Un grave incidente stradale si è verificato nel pomeriggio di oggi a Brindisi, coinvolgendo una motocicletta e una Fiat Grande Punto.

SCHIANTO SULLA STRADA DEI VIVAI DAVIDE MUORE IN MOTO A 26 ANNI L'auto stava uscendo da un cortile privato, il motociclista è stato sbalzato violentemente a terra. Nonostante i soccorsi, il medico ha dovuto dichiarne il decesso. Lo schianto sulla Str Vai su Facebook

Schianto moto-auto, centauro di 26 anni in ospedale in gravi condizioni https://ift.tt/S85qkhI https://ift.tt/164S9Xa Vai su X

Schianto con un’auto. Motociclista di 19 anni muore dopo il ricovero; Si schianta contro un'auto in moto: muore un ragazzo di 19 anni; Incidente a Vergiate, scontro tra moto e auto: muore un ragazzo di 19 anni.

Schianto con un’auto. Motociclista di 19 anni muore dopo il ricovero - Vergiate, l’incidente sulla statale del Sempione. Da ilgiorno.it

Azzano, tragico schianto in via Papa Giovanni: muore una motociclista di 51 anni - La gravità dello schianto è parsa subito chiara ai primi passanti che si sono fermati per soccorrere la donna di 51 anni che con la sua moto si è scontrata contro un’auto in via Papa Giovanni XXIII ad ... Scrive ecodibergamo.it