Donne in rosso Manichini anti-violenza

Questa sera, nell’antico Oratorio di Santo Stefano, prende vita il progetto artistico “Donne in rosso” di Elend Zyma, una potente manifestazione contro la violenza sulle donne promossa dalla Consulta Femminile di Lentate sul Seveso. Attraverso 105 manichini in rosso e coinvolgenti installazioni, l’iniziativa dà voce a chi non può più parlare, ricordando che dietro ogni numero delle cronache si cela una vita spezzata. Un gesto di memoria che invita alla riflessione e all’azione.

Verrà inaugurato questa sera con una presentazione nell’antico Oratorio di Santo Stefano e poi il trasferimento in corteo a Villa Cenacolo, il progetto artistico “ Donne in rosso “ di Elend Zyma. Si tratta di un’iniziativa promossa dalla Consulta Femminile di Lentate sul Seveso. Il progetto Donne in rosso intende dare voce e corpo a chi non può più parlare, ricordando che "dietro ogni numero delle cronache c’è una vita spezzata". Attraverso 105 manichini dipinti di rosso, l’artista mira a rappresentare simbolicamente le vittime di violenza contro le donne, trasformando numeri astratti in corpi reali e tangibili. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Donne in rosso. Manichini anti-violenza

In questa notizia si parla di: rosso - donne - manichini - violenza

Incidente stradale ad Eboli: tre donne ferite, una è di loro in codice rosso in ospedale - Nella notte, un grave incidente stradale ad Eboli ha coinvolto tre donne, lasciandole ferite. Una di loro è stata trasportata in ospedale in codice rosso, a causa di politraumi che ne compromettono gravemente le condizioni.

Donne in rosso. Manichini anti-violenza; Centosette manichini per dire no alla violenza sulle donne; Monza: 105 manichini rossi in piazza Duomo contro la violenza sulle donne.

Violenza donne, ad Alessandria panchina rossa-lilla di me.dea - È nei giardini davanti alla stazione ferroviaria di Alessandria, vicino al Monumento ai Caduti, la panchina del Centro antiviolenza me. Da msn.com

Intercettazioni, i reati di violenza sulle donne esclusi dal limite dei 45 giorni: ok del governo agli emendamenti - Via libera del governo agli emendamenti per escludere i reati di violenza sulle donne dal limite dei 45 giorni per le intercettazioni ... Lo riporta ilfattoquotidiano.it