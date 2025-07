Il sostegno dell’Europa Difesa e ricostruzione Due vertici per l’Ucraina

In un momento cruciale per l’Ucraina, l’Europa si stringe intorno a Kiev con due vertici dedicati alla difesa e alla ricostruzione. La UE, chiusa a testuggine, affronta negoziati complicati con Mosca e trepidanti decisioni sugli aiuti militari occidentali. Bloomberg svela che un fondo da 100 miliardi potrebbe rafforzare il sostegno europeo, integrato nel prossimo bilancio settennale. La priorità è chiara: consolidare la solidarietà e la stabilità del continente.

L’Ue si chiude a testuggine intorno a Kiev in uno dei momenti più difficili dell’Ucraina, tra negoziati in stallo con Putin (che non arretra dalle sue condizioni) e gli Usa che tengono appesi a un filo gli aiuti militari, a partire dai Patriot. Secondo Bloomberg, l’Unione sta valutando l’istituzione di un fondo da 100 miliardi per sostenere l’Ucraina. L’importo potrebbe essere incluso nella proposta per il prossimo bilancio Ue settennale, da presentare entro la fine del mese. Se approvato dagli Stati, il finanziamento inizierebbe a essere erogato nel 2028. Domani, intanto, dalla base britannica di Northwood e da Roma ci sarà un doppio appuntamento: Keir Starmer e Emmanuel Macron (foto) riuniranno in call i 30 Volenterosi, tra i quali anche la premier Giorgia Meloni che nel frattempo, alla Nuvola dell’Eur di Roma, incontrerà oltre 100 delegazioni per la Conferenza per la Ripresa dell’Ucraina. 🔗 Leggi su Quotidiano.net