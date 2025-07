Era sparita dal villaggio turistico la 18enne trovata impiccata

La tragica scomparsa di Maria Buhaiova, giovane studentessa ucraina di 18 anni, sconvolge il tranquillo villaggio di Carovigno. Dopo giorni di preoccupazione, il suo corpo è stato rinvenuto in una zona di campagna, segnando un doloroso epilogo. Una vicenda che solleva interrogativi e profonde riflessioni sul benessere dei giovani in contesti di stage e vacanza. La comunità si stringe nel dolore, cercando risposte a questa tragica perdita.

È stata ritrovata senza vita la ragazza ucraina diciottenne Marria Buhaiova, scomparsa venerdì scorso. Ci sarebbero pochi dubbi sul fatto che si è trattato di un gesto estremo. La studentessa dell’ Università di Bratislava (Slovacchia) era scomparsa da un villaggio turistico di Carovigno, nel Brindisino, in cui stava concludendo uno stage. Il corpo è stato trovato dal gruppo cinofili dei vigili del fuoco in una zona di campagna ai margini della macchia mediterranea, a ridosso della statale 379, a meno di mezz’ora di cammino dal villaggio. Una delle telecamere del vicino lido dell’Aeronautica l’aveva inquadrata mentre imboccava la strada sterrata che porta all’area dove ha scelto di morire. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Era sparita dal villaggio turistico, la 18enne trovata impiccata

In questa notizia si parla di: villaggio - turistico - sparita - 18enne

Blitz a Camerota: sequestrato villaggio turistico in via di realizzazione - Un blitz lampo a Camerota scuote il Cilento: i Carabinieri del Parco Nazionale hanno sequestrato un villaggio turistico in costruzione, situato in una zona di straordinaria valenza ambientale.

Era sparita dal villaggio turistico, la 18enne trovata impiccata; Il mistero di Maria, la ragazza di 18 anni scomparsa dal villaggio turistico alla fine dello stage: ricerche anche in mare; Brindisi, ritrovata impiccata la 18enne sparita dal villaggio turistico.

Brindisi, ritrovata impiccata la 18enne sparita dal villaggio turistico - Il corpo è stato trovato a circa un chilometro dal villaggio turistico dove aveva lavorato ... Lo riporta msn.com

Scomparsa Carovigno: ricerche in corso per la 18enne Mariia, sparita dal villaggio turistico Meditur - Mariia, una 18enne ucraina impegnata in uno stage al villaggio Meditur di Carovigno, è scomparsa venerdì sera tra Specchiolla e Torre Santa Sabina ... Riporta fanpage.it