Annunziata 900 un volume ripercorre la storia della chiesa

Montecosaro celebra con orgoglio i 900 anni dell’Annunziata, un patrimonio storico e spirituale che incarna l’anima del paese. In occasione di questa ricorrenza, è stato presentato il volume "Annunziata 900", frutto della passione del Centro studi montecosaresi e pubblicato dal Comune. Un'opera che ripercorre la straordinaria storia della chiesa romanica, simbolo di identità e vitalità. La serata si è conclusa lasciando tutti con il desiderio di scoprire ancora di più le proprie radici.

Montecosaro orgogliosa della propria storia e identità, "oltre ogni aspettativa" secondo il sindaco Lorella Cardinali, alla festa per i 900 anni dell’Annunziata. Nella serata è stato presentato il volume " Annunziata 900 ", propugnato dal Centro studi montecosaresi e pubblicato dal Comune (con le Edizioni Nisroch) per l’anniversario della chiesa romanica. Monumento nazionale dal 1881, parrocchia dal 1947, "tra le più vitali della Diocesi, l’Annunziata in nove secoli – ha detto l’arcivescovo Rocco Pennacchio – ha visto incrociare la vita quotidiana e di fede di milioni di persone". Reano Malaisi, ex sindaco di Montecosaro, ha presentato la professoressa Graziella Roselli, docente Unicam di diagnostica per i beni culturali, grazie alla quale sono stati esaminati con nuove tecnologie gli affreschi quattrocenteschi. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - "Annunziata 900", un volume ripercorre la storia della chiesa

In questa notizia si parla di: annunziata - volume - storia - chiesa

Sabato 21 giugno 2025, alle ore 9:30, presso la Chiesa della SS. Annunziata in Ottaviano, in occasione della memoria liturgica di San Luigi Gonzaga, sarà celebrata una Santa Messa in memoria di Mons. Luigi Saviano. Parroco della SS. Annunziata dal 19 Vai su Facebook

Annunziata 900, un volume ripercorre la storia della chiesa; “Annunziata900”, un volume racconta la storia della chiesa a Piè di Chienti; Presentato il libro “Il Monastero delle Benedettine di Paternò, Storia, Arte, Fede e Cultura”.

La Santissima Annunziata. Una passeggiata nella storia attraverso fede e folklore - la Nazione - E quali le vicende della parte più antica della città, a cominciare dal ... Segnala lanazione.it

Terricciola: un convegno per riscoprire la storia e le ricchezze del territorio - Sabato 26 aprile alle 16, nella Chiesa della Santissima Annunziata in via Roma, si terrà il convegno dedicato alla Chiesa della Compagnia e la presentazione dell’opuscolo dal titolo 'La Compagnia ... Secondo pisatoday.it