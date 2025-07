Intrappolata nell’acqua esce dal tetto dell’auto. Viene salvata dalla polizia.

Il maltempo ha messo a dura prova il Comasco, lasciando dietro di sé una traccia di danni e emergenze. Tra centinaia di chiamate ai soccorsi e interventi tempestivi, una scena in particolare ha catturato l’attenzione: una donna intrappolata nell’acqua, che emerge dal tetto dell’auto e viene salvata dalla polizia. Una dimostrazione di coraggio e prontezza che ci ricorda quanto sia fondamentale essere sempre pronti ad agire.

Poche ore di violentissimo maltempo si sono lasciate alle spalle una scia pesante di danni, causati da forti piogge e raffiche di vento che si sono abbattute su tutto il Comasco tra le 20 di lunedì sera e l’1.30 di notte. I vigili del fuoco sono stati chiamati a far fronte a 169 interventi di soccorso, coordinati dalla Sala Operativa del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Como, che ha gestito 359 chiamate nel corso della notte. Nel frattempo una pattuglia della Squadra Volante, alle 21, ha salvato una donna di 31 anni di Capiago Intimiano, rimasta bloccata in via Scalabrini invasa dall’acqua. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it