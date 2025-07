Uccisa dall’albero Area sotto sequestro Disposti rilievi tecnici sulla pianta crollata

Una tragedia improvvisa scuote la tranquilla comunità di Robecchetto con Induno: Viviana Maria Baldassini, 63 anni, ha perso la vita dopo essere stata colpita da un albero caduto lungo il Naviglio Pavese. La Procura di Busto Arsizio ha disposto immediatamente i rilievi tecnici e messo sotto sequestro l’area per chiarire le cause di questo drammatico incidente. La comunità si chiede come e perché tutto ciò sia accaduto, mentre si attende con ansia il riscontro delle indagini.

La Procura della Repubblica di Busto Arsizio ha avviato un’indagine preliminare per fare piena luce sulle circostanze che hanno portato alla morte di Viviana Maria Baldassini, 63 anni, tragicamente deceduta dopo essere stata colpita da un albero caduto lungo l’Alzaia del Naviglio Pavese, nel territorio comunale di Robecchetto con Induno, in provincia di Milano. La tragedia si è consumata nel pomeriggio di domenica, mentre la donna stava prendendo parte a una camminata organizzata dalla Pro loco, un evento inserito nel calendario di iniziative estive. Secondo quanto indicato nel volantino dell’evento, l’escursione sarebbe stata confermata anche in caso di maltempo, circostanza che ha spinto comunque decine di persone a presentarsi all’appuntamento nonostante le condizioni atmosferiche in peggioramento. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Uccisa dall’albero. Area sotto sequestro. Disposti rilievi tecnici sulla pianta crollata

