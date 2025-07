Note Oliveriane cultura e musica Il sassofono padrone delle emozioni

Il primo appuntamento, tra brani avvolgenti e interpretazioni coinvolgenti, ha dato il via a un festival che unisce cultura, musica e passione, dimostrando come il sassofono possa essere il vero padrone delle emozioni, capace di trasportare gli spettatori in un viaggio sensoriale indimenticabile.

Un'esplosione di talento, emozioni e maestria musicale ha dato il la all'ottava edizione di Note Oliveriane, la rassegna nata da una felice intuizione della direttrice dell'Ente Olivieri, Brunella Paolini, che celebra con un gioco di parole il legame tra le "note" musicali e tutto ciò che è scritto, le "annotazioni", il patrimonio letterario che spesso funge da ispirazione per le opere musicali più celebri e amate. Il primo appuntamento, ospitato a Palazzo Gradari, ha visto protagonista l'ensemble di Sassofoni del Conservatorio Rossini di Pesaro, che ha proposto, per la direzione del M° Stefano Venturi, Viva la Musica, un interessante viaggio nei paesi e nel tempo, attraverso diversi stili musicali, partendo da Rossini, per toccare le intriganti atmosfere jazz di Gerwshin, le sensuali sonorità del tango di Piazzolla, lo struggente Deborah's theme di Ennio Morricone, di cui si è celebrato l'omaggio a 5 anni dalla morte, le intense colonne sonore di Riz Ortolani in un medley composto da Michele Mangani, le frizzanti composizioni di Gianni Iorio, Sammy Nestico e Gianmarco Gualandi, per finire con l'irresistibile ritmo di Chick Corea e l'immortale intensità dell'Arlesienne di Bizet: tutti i brani sono stati riarrangiati per sassofono da grandi musicisti del calibro dell'urbinate Michele Mangani, attuale vicedirettore del Conservatorio sono stati accolti con entusiasmo dal pubblico.

