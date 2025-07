Live Aid | musica contro la fame Quarant’anni fa il miracolo rock

Quarant’anni fa, il mondo si unì sotto il segno della musica e della solidarietà con il leggendario Live Aid, un evento che trasformò il rock in un potente mezzo di lotta contro la fame. Un’impresa epica che ha dimostrato come l’arte possa diventare megafono per l’umanità, coinvolgendo milioni di persone e celebri artisti. Ricordiamo oggi quell’utopia che, quarant’anni dopo, resta un faro di speranza e impegno sociale.

Era il 13 luglio 1985, ma la storia di quello che con quasi due miliardi di telespettatori e 150 milioni di sterline da destinare alle popolazioni africane affamate dalla carestia sarebbe diventato il più grande spettacolo televisivo benefico mai realizzato, era iniziata nove mesi prima.

