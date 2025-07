Suicidio in pista l’orrore a Orio È allarme sicurezza nello scalo

Una tragedia scuote l’aeroporto di Orio al Serio, mentre la sicurezza del grande scalo torna sotto i riflettori. Con i passeggeri già a bordo e il volo verso Oviedo pronto a decollare, un incidente inaspettato solleva gravi interrogativi sulla tutela di milioni di viaggiatori ogni anno. La domanda che ci poniamo ora è: quanto siamo davvero al sicuro tra le nuvole?

di Francesco Donadoni Una tragedia, che pone però anche un serio interrogativo sulla sicurezza di uno degli scali più importanti del Nord Italia. I passeggeri sono già saliti a bordo. L'airbus A319 della compagnia aerea low cost spagnola Volotea è pronto a decollare: 135 viaggiatori, più sei membri dell'equipaggio, destinazione Oviedo. Sono quasi le 10. L'aereo è in manovra sul sedime di Orio al Serio e incrocia un'altra traiettoria. Quella di Andrea Russo, 35 anni, che vive nella Bergamasca, a Calcinate, qualche problema di tossicodipendenza in passato: corre verso l'aereo e perde la vita, risucchiato dal motore del velivolo.

