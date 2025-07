Mano alle racchette | c’è il Vip Master Il torneo di tennis più glamour

Imperdibile appuntamento estivo, il Vip Master di Milano Marittima brilla di glamour e passione. Giunto alla sua 34ª edizione, questo torneo di tennis di élite unisce sport, spettacolo e solidarietà in un’atmosfera unica e coinvolgente. Le luci si accendono sui campi del Circolo Tennis, pronti ad accogliere stelle del panorama nazionale e internazionale. Un evento che, oltre a regalare emozioni sportive, celebra il fascino del mondo vip e dell’eccellenza italiana, rendendo questa manifestazione un vero e proprio impero di stile e adrenalina.

Le luci del Vip Master tornano ad accendersi. Milano Marittima si prepara dunque ad accogliere uno degli appuntamenti più attesi dell’estate romagnola, giunto quest’anno all’edizione numero trentaquattro. L’evento, che unisce sport, glamour e solidarietà, si terrà venerdì e sabato prossimi, come da tradizione sui campi del Circolo Tennis di Milano Marittima. Nato da un’idea di Mario e Patrick Baldassari, il Vip Master è diventato nel tempo un vero e proprio cult dell’estate italiana, richiamando ogni anno migliaia di spettatori e decine di personaggi del mondo dello spettacolo, dello sport, del giornalismo e della televisione. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Mano alle racchette: c’è il Vip Master. Il torneo di tennis più glamour

