Serie C-Girone C, 21esima giornata: le formazioni ufficiali delle sfide delle 14:30 (Di mercoledì 2 febbraio 2022) Le formazioni ufficiali di tutti i match delle 14:30 del Girone C di Serie C, validi per la 21esima giornata Leggi su mediagol (Di mercoledì 2 febbraio 2022) Ledi tutti i match14:30 delC diC, validi per la

Advertising

ftg_soccer : GOAL! Aversa Normanna in Italy Serie D: Girone I Aversa Normanna 1-0 Sancataldese - ftg_soccer : GOAL! Virtus Entella in Italy Serie C: Girone B Virtus Entella 2-0 Montevarchi GOAL! Derthona in Italy Serie D: Girone A Chieri 0-1 Derthona - ftg_soccer : GOAL! Adriese in Italy Serie D: Girone C Adriese 1-0 Delta Calcio Rovigo - ftg_soccer : GOAL! Atalanta U19 in Italy PrimaVera 1 Atalanta U19 1-0 Torino U19 GOAL! Paganese in Italy Serie C: Girone C Paganese 1-0 Latina - ftg_soccer : GOAL! Real Monterotondo Scalo in Italy Serie D: Girone G CynthiAlbalonga 1-1 Real Monterotondo Scalo -