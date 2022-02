De Maggio | “Belotti a parametro zero lo prenderei di corsa”

Advertising

MondoNapoli : KKN - De Maggio: 'Prenderei subito Belotti, è un attaccante che sa far tutto. Magari ha già firmato con il Napoli'… - Tru_Visioner : @farted94 Se prendiamo Bremer, Renato, Belotti e un bel player funambolo sulla destra al posto di Salamaka siamo ca… - JulzOa : @SAVEACMILAN_ Divock Origi Cmq Quante partite ha giocato da maggio Belotti? - SAVEACMILAN_ : @milanista_mauro @Gazzetta_it dipende , alla peggio di lui non mi sarei lamentato , sempre meglio di un belotti ch… -

Ultime Notizie dalla rete : Maggio Belotti

Calciomercato Napoli , ultimissime notizie di calciomercato con le parole di Deche parla dial Napoli gratis dalla prossima estate. Il capitano del Torino è in scadenza a giugno e non rinnoverà, pronto a firmare un nuovo contratto con un altro club di Serie A. ...Il 282017 ha segnato la sua prima rete diventando il terzo più giovane marcatore della ... L'attaccante in Nazionale ha anche già conosciuto il capitano del Torino, Andrea. Nonostante ...C’è ancora tanta incertezza sul futuro di Andrea Belotti. L’attaccante granata andrà in scadenza di contratto il prossimo giugno e, fino a questo momento, un suo rinnovo appare improbabile. L’ipotesi ...così come si augura Walter De Maggio, direttore di Radio Kiss Kiss Napoli, che ha voluto fare il nome di un parametro zero che si augura di vedere con la maglia del Napoli: “Io andrei a prendere di ...