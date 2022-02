A che ora parte Dominik Paris nella prima prova di discesa? Programma Pechino 2022, tv, streaming (Di mercoledì 2 febbraio 2022) Dominik Paris ha vissuto sinora un’annata molto altalenante e si presenta alle Olimpiadi Invernali di Pechino 2022 con più dubbi che certezze. Il picco lo ha ottenuto nell’amata discesa di Bormio, quando ha ottenuto l’unica affermazione della stagione. Dopo il fine settimana di Wengen, sulla carta a lui ostico, si trovava addirittura in testa alla classifica di Coppa del Mondo di discesa, peraltro con alle porte la doppia gara sulla Streif di Kitzbuehel, una delle sue piste predilette. Tuttavia in Austria abbiamo ammirato un Paris ben distante dai livelli cui ci ha abituato. Nonostante le venti affermazioni nel circuito maggiore ed il titolo iridato conquistato in superG nel 2019, l’altoatesino non ha mai vinto una medaglia alle Olimpiadi. A 32 anni, nel pieno della ... Leggi su oasport (Di mercoledì 2 febbraio 2022)ha vissuto sinora un’annata molto altalenante e si presenta alle Olimpiadi Invernali dicon più dubbi che certezze. Il picco lo ha ottenuto nell’amatadi Bormio, quando ha ottenuto l’unica affermazione della stagione. Dopo il fine settimana di Wengen, sulla carta a lui ostico, si trovava addirittura in testa alla classifica di Coppa del Mondo di, peraltro con alle porte la doppia gara sulla Streif di Kitzbuehel, una delle sue piste predilette. Tuttavia in Austria abbiamo ammirato unben distante dai livelli cui ci ha abituato. Nonostante le venti affermazioni nel circuito maggiore ed il titolo iridato conquistato in superG nel 2019, l’altoatesino non ha mai vinto una medaglia alle Olimpiadi. A 32 anni, nel pieno della ...

Advertising

trash_italiano : Che poi non è solo “guardare #Sanremo2022”. È calcolare l’ora esatta in cui cenare, azzeccare il volume giusto dell… - juventusfc : Siete carichi per questo mese di febbraio? ???? Queste sono le sfide che ci attendono. Noi non vediamo l'ora di rico… - juventusfc : ??? Vlahovic: «Infine vorrei ringraziare i tifosi della Juve per l'accoglienza. Non vedo l'ora di scendere in campo… - Ansiaaaaaaaaa : Possiamo votare Delia ora più che mai ? #jeru - O0I00IO0 : RT @GerberArancio: “Sento che sorrido, intenerita, c’è pudore e c’è grazia puerile in questo che m’investe, sola, tremore improvviso… di un… -