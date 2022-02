[PS4] Disponibile EMC (SouthBridge) CFW solo per modelli FAT (Di martedì 1 febbraio 2022) Dopo la notizia di ieri di un possibile CFW su PS4,sul sito psx-place, lo sviluppatore Zecoxao ha rilasciato una guida per il tanto atteso CFW.Il CFW in questione non è il “solito” che tutti conoscono ma è solo un piccolo “tassello” in aggiunta a quello già rilasciato nel 2018 dal Team Fail0verflow.L’accesso all’EMC della PS4 permette solo di far suonare la console, modificare i limiti di temperatura, aumentare o diminuire la velocità della ventola, ecc e richiede una certa esperienza di saldatura e conoscenza per mettere in pratica le varie funzioni e modifiche sul chip EMC. Abbiamo tradotto l’intera guida e ricordo che è solo per utenti avanzati,il pericolo di brick è abbastanza elevato Guida Strumenti richiesti: hardware flasher; Testpoint per l’interazione Mediacon (vedi la pagina di Jaicrab) JaiBrute v2 (vedi la pagina di ... Leggi su gamesandconsoles (Di martedì 1 febbraio 2022) Dopo la notizia di ieri di un possibile CFW su PS4,sul sito psx-place, lo sviluppatore Zecoxao ha rilasciato una guida per il tanto atteso CFW.Il CFW in questione non è il “solito” che tutti conoscono ma èun piccolo “tassello” in aggiunta a quello già rilasciato nel 2018 dal Team Fail0verflow.L’accesso all’EMC della PS4 permettedi far suonare la console, modificare i limiti di temperatura, aumentare o diminuire la velocità della ventola, ecc e richiede una certa esperienza di saldatura e conoscenza per mettere in pratica le varie funzioni e modifiche sul chip EMC. Abbiamo tradotto l’intera guida e ricordo che èper utenti avanzati,il pericolo di brick è abbastanza elevato Guida Strumenti richiesti: hardware flasher; Testpoint per l’interazione Mediacon (vedi la pagina di Jaicrab) JaiBrute v2 (vedi la pagina di ...

