Feltri contro “Repubblica” | “Meloni è la più abile | la attaccano perché non inciucia con la sinistra”

Leggi su secoloditalia

(Di martedì 1 febbraio 2022) “Prendere per il culo i politici in questa fase è obbligatorio per un giornalista, ma mettere nel mirino la, la persona più(lo dimostrano i fatti, anzi i numeri), è imprudente….”, è la conclusione dell’editoriale di questa mattina, su Libero, di Vittorio, che attaccaper quell’articolo di ieri nel quale la leader di Fratelli d’Italia veniva accusata di volere andare al voto, come se fosse una richiesta antidemocratica…difende ladalle accuse di “” Il direttore di Libero dà un giudizio positivo del giornalista che ieri aveva un po’ delirato sulle “colpe” della, che chiederebbe troppo spesso di andare alle urne, ma non considera accettquelle tesi esposte in prima ...