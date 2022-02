Da oggi obbligo di Green Pass per i tabaccai (Di martedì 1 febbraio 2022) Da oggi primo febbraio anche nelle tabaccherie è richiesto il Green Pass: i controlli saranno a campione. Dopo l’incontro tra i rappresentanti della Federazione nazionale tabaccai (Fit) e il Sottosegretario alla Salute Andrea Costa, il governo ha deciso di accogliere le richieste della categoria, esentando gli esercenti dall’obbligo di verificare che i clienti siano in possesso Il Blog di Giò. Leggi su ilblogdigio (Di martedì 1 febbraio 2022) Daprimo febbraio anche nelle tabaccherie è richiesto il: i controlli saranno a campione. Dopo l’incontro tra i rappresentanti della Federazione nazionale(Fit) e il Sottosegretario alla Salute Andrea Costa, il governo ha deciso di accogliere le richieste della categoria, esentando gli esercenti dall’di verificare che i clienti siano in possesso Il Blog di Giò.

