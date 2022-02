Conte accusa Di Maio per il flop Belloni al Colle. Ma la sua ricostruzione fa acqua (Di martedì 1 febbraio 2022) L'aria nel M5s è pesantissima. Nella lunga intervista che ha rilasciato al Fatto quotidiano, Giuseppe Conte non lo nomina mai esplicitamente, se non rispondendo a una domanda in cui non fa mai il suo nome. A riprova che oramai la tensione tra lui e Luigi Di Maio è pubblica, dopo il cortocircuito su Elisabetta Belloni. Non è ancora stato deciso il luogo e l'arma del duello tra l'ex premier e il ministro degli Esteri, ma è chiaro che i due arriveranno a una resa dei conti. E ad aggiungere un tassello a questa storia ci hanno pensato le parole di questa mattina di Conte. Che sul quotidiano diretto da Marco Travaglio ha accusato Di Maio per la vicenda Quirinale. Tanto che, come ha spiegato il capo politico del Movimento, il ministro degli Esteri "dovrà rendere conto di diverse condotte, ... Leggi su ilfoglio (Di martedì 1 febbraio 2022) L'aria nel M5s è pesantissima. Nella lunga intervista che ha rilasciato al Fatto quotidiano, Giuseppenon lo nomina mai esplicitamente, se non rispondendo a una domanda in cui non fa mai il suo nome. A riprova che oramai la tensione tra lui e Luigi Diè pubblica, dopo il cortocircuito su Elisabetta. Non è ancora stato deciso il luogo e l'arma del duello tra l'ex premier e il ministro degli Esteri, ma è chiaro che i due arriveranno a una resa dei conti. E ad aggiungere un tassello a questa storia ci hanno pensato le parole di questa mattina di. Che sul quotidiano diretto da Marco Travaglio hato Diper la vicenda Quirinale. Tanto che, come ha spiegato il capo politico del Movimento, il ministro degli Esteri "dovrà rendere conto di diverse condotte, ...

fattoquotidiano : Quirinale, nel M5s inizia subito la resa dei conti. Conte dice che “servirà un chiarimento”. E Di Maio lo accusa su… - ilfoglio_it : Il duello nel M5s, a colpi di tweet e non solo, continua. Conte dice che Di Maio dovrà 'rendere conto di diverse co… - francescomila18 : RT @buonweekend: @ChiaraGemmaM5S @luigidimaio Purtroppo è la forte indignazione della base di chi non ha condiviso il comportamento di Di… - StefanoAndriano : RT @Labbufala: Di Maio accusa: 'Contro di me una macchina del tango' #DiMaiOut #Conte - sabrinatehilim : RT @buonweekend: @ChiaraGemmaM5S @luigidimaio Purtroppo è la forte indignazione della base di chi non ha condiviso il comportamento di Di… -