ATP Pune 2022 | Travaglia avanza al 2T | battuto Ramanathan in 3 set

(Di martedì 1 febbraio 2022) Arriva come una liberazione la vittoria a livello ATP per Stefano. Il 30enne tennista italiano infatti non vinceva una partita in un torneo della massima federazione tennistica mondiale dallo scorso 21 luglio. Quando, al torneo di Umago 2021, il marchigiano avevalo spagnolo Taberner per 2-0. Nella sfida di 1T all’ATP 250 di, in India,ha vinto 7-6(7), 4-6, 6-3 contro il padrone di casa Ramkumar. Al secondo turno incrocerà un altro indiano, Yuki Bhambri, nº863 del ranking. IL TABELLONE DEL TORNEO MONTEPREMI E PRICE MONEY SportFace.

GeorgeSpalluto : Stefano Travaglia ???? supera il 1° turno dell'Atp di Pune battendo Ramanathan ???? 76 46 63. Diventa il 3° italiano ne… - Adriana11100542 : RT @LorenzoAndreol4: Avanti ragazzi! Lorenzo Musetti e Federico Gaio ai quarti di finale di doppio dell'Atp 250 di Pune. Battuti Hach e Rey… - sportface2016 : #AtpPune 2022: programma, orari e ordine di gioco di mercoledì 2 febbraio con #Mager e #Musetti - LorenzoAndreol4 : Avanti ragazzi! Lorenzo Musetti e Federico Gaio ai quarti di finale di doppio dell'Atp 250 di Pune. Battuti Hach e… - Alenize82 : RT @FiorinoLuca: Notizie e curiosità sul torneo indiano di Pune ???? ?? @SpazioTennis -

Ultime Notizie dalla rete : ATP Pune

PROGRAMMA2502022 (MERCOLEDI' 2 FEBBRAIO) CENTRE COURT non prima delle ore 7.30 italiane " Albot vs (5) Altmaier a seguire " (3) Mager vs Sousa a seguire " Vukic vs (2) Musetti COURT 1 non ...Nel secondo set Moroni registra il proprio rendimento in battuta, non concedendo nulla in risposta all'avversario. Nella fase calda, il nostro portacolori trova profondità nei suoi colpi e il break ...Una seconda giornata agrodolce per i colori italiani nel Tata Open Maharashtra di scena al SDAT Tennis Stadium di Pune, in India. A Stefano Travaglia basta un solo, unico break per battere il padrone ...Il programma, gli orari e l’ordine di gioco dell’Atp 250 di Pune 2022, evento sul cemento outdoor indiano, per quanto riguarda la giornata di mercoledì 2 febbraio. Si torna in campo per il secondo ...