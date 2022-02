“18 anni compiuti due settimane fa”. Addio Rebecca, la sua vita spezzata in un terribile incidente: gravi gli amici (Di martedì 1 febbraio 2022) La città di Lucca è ancora sotto choc per la scomparsa di Rebecca Cucchi, la 18enne morta a cause del terribile incidente stradale avvenuto domenica 30 gennaio sulla Statale del Brennero, a San Lorenzo a Vaccoli. Per lei non c’è stato nulla da fare: i soccorsi sono stati vani, era in arresto cardiaco quando è stata sbalzata sull’asfalto dopo lo schianto tra le due auto, una Volkswagen Golf e un van Mercedes Vito. Nonostante la corsa disperata in ospedale, la ragazza è stata dichiarata morta intorno alla mezzanotte di domenica. Rebecca Cucchi aveva 18 anni, li aveva compiuti il 15 gennaio lavorava come barista alla pasticceria “Stella” di Sant’Anna, abitava con la mamma Sandra Mengali a Balbano. Nel frattempo sono ore di ansia e di attesa per gli altri due ragazzi di 22 e 25 ... Leggi su caffeinamagazine (Di martedì 1 febbraio 2022) La città di Lucca è ancora sotto choc per la scomparsa diCucchi, la 18enne morta a cause delstradale avvenuto domenica 30 gennaio sulla Statale del Brennero, a San Lorenzo a Vaccoli. Per lei non c’è stato nulla da fare: i soccorsi sono stati vani, era in arresto cardiaco quando è stata sbalzata sull’asfalto dopo lo schianto tra le due auto, una Volkswagen Golf e un van Mercedes Vito. Nonostante la corsa disperata in ospedale, la ragazza è stata dichiarata morta intorno alla mezzanotte di domenica.Cucchi aveva 18, li avevail 15 gennaio lavorava come barista alla pasticceria “Stella” di Sant’Anna, abitava con la mamma Sandra Mengali a Balbano. Nel frattempo sono ore di ansia e di attesa per gli altri due ragazzi di 22 e 25 ...

Ultime Notizie dalla rete : anni compiuti Ufficiale, la star del football americano Tom Brady si ritira: 'Ho dato tutto' ROMA - Ora è ufficiale. Dopo le anticipazioni di sabato, Tom Brady, a 44 anni compiuti ad agosto, annuncia il ritiro dalle competizioni sul proprio profilo Instagram. La leggenda del football americano ha confermato la decisione presa spiegando che nel football 'devi dare ...

Norvegia: Breivik, il killer di Utoya resta in carcere. Negata la libertà vigilata Anders Behring Breivik, l'attentatore responsabile della morte di 77 persone negli attacchi compiuti a Oslo e sull'isola di Utoya il 22 luglio 2011, resterà in carcere. Lo ha deciso il ...a 21 anni di ...

Giallo a Ferrara, trovata morta nel letto a 36 anni: si indaga per omicidio colposo Corriere della Sera VIDEO - Malcuit: "Buon compleanno, Ghoulam" "Buon compleanno, Ghoulam", scrive su Instagram il terzino azzurro Kevin Malcuit pubblicando un video in cui è con il suo compagno di squadra Ghoulam che oggi compie 31 anni.

Charlène di Monaco, l’indiscrezione: «Sfigurata da un intervento di chirurgia estetica» 44 anni appena compiuti, non si farebbe più vedere dal vivo e sui social perché sarebbe stata sfigurata da un intervento di chirurgia estetica non riuscito. eseguito a Dubai. E’ questa l’ultima ...

