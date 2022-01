Moroni si qualifica a Pune Nel main draw Gaio subito fuori

(Di lunedì 31 gennaio 2022) Nel "Tata Open Maharashtra" sul cemento indiano - live su SuperTennis - nel turno decisivo delle “quali” il 23enne romano supera il belga Koppejans. Nel tabellone principale il 29enne faentino cede in due set al moldavo Albot. In gara anche Musetti, Mager e Travaglia, rispettivamente seconda, terza ed ottava testa di serie

Advertising

Deiana_Luca9 : RT @lorenzofares: Ottima notizia dal torneo #ATP250 di Pune ???? Gian Marco #Moroni ???? si qualifica per il main draw del torneo indiano supe… - lorenzofares : Ottima notizia dal torneo #ATP250 di Pune ???? Gian Marco #Moroni ???? si qualifica per il main draw del torneo indian… -

Ultime Notizie dalla rete : Moroni qualifica

FIT

Jannik Sinner siagli ottavi di finale dell'Australian Open, prima prova stagionale del Grande Slam, in ... Arnaboldi,e Caruso).Jannik Sinner siagli ottavi di finale dell'Australian Open, prima prova stagionale del Grande Slam, in ... Arnaboldi,e Caruso).SinnerJannik Sinner si qualifica agli ottavi di finale dell'Australian Open, prima prova stagionale del Grande Slam, in corso di svolgimento a Melbourne Park. Il ventenne altoatesino numero ...SinnerJannik Sinner si qualifica agli ottavi di finale dell'Australian Open, prima prova stagionale del Grande Slam, in corso di svolgimento a Melbourne Park. Il ventenne altoatesino numero ...