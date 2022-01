L.elettorale: Di Maio (Iv), 'riforma non è priorità' (Di lunedì 31 gennaio 2022) Roma, 31 gen. (Adnkronos) - La riforma della legge elettorale "non è priorità", la maggioranza di governo si impegni su "caro bollette, Pnrr ed economia" e motivarla "con quanto accaduto sul Colle in questa settimana, è un grosso errore". Il deputato Marco Di Maio sintetizza così all'Adnkronos la posizione di Italia Viva nel dibattito che si è aperto sulla legge elettorale. C'è un gran parlare di riforma elettorale e ritorno al proporzionale, che ne pensa Italia Viva? "In questo momento -spiega Di Maio- la legge elettorale non è e non può essere la priorità su cui la maggioranza che sostiene il governo si impegna. Le priorità sono dare risposte al caro energia all'attuazione del Pnrr e alle ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 31 gennaio 2022) Roma, 31 gen. (Adnkronos) - Ladella legge"non è", la maggioranza di governo si impegni su "caro bollette, Pnrr ed economia" e motivarla "con quanto accaduto sul Colle in questa settimana, è un grosso errore". Il deputato Marco Disintetizza così all'Adnkronos la posizione di Italia Viva nel dibattito che si è aperto sulla legge. C'è un gran parlare die ritorno al proporzionale, che ne pensa Italia Viva? "In questo momento -spiega Di- la leggenon è e non può essere lasu cui la maggioranza che sostiene il governo si impegna. Lesono dare risposte al caro energia all'attuazione del Pnrr e alle ...

